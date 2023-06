VAATA OTSE | Kes kroonitakse käsipalli Meistrite liiga võitjaks?

Neljandat korda Meistrite liigas finaali jõudnud SC Magdeburg alistas poolfinaalis 11-kordse tiitlivõitja Barcelona 40:39. Hollandi koondislane Kay Smits viskas võitjate kasuks 11 väravat, Barcelona resultatiivseim oli Timothy Nguessan üheksa tabamusega.

"Olen väga uhke meie võistkonna üle, mängisime täna (laupäeval - toim) suure hingega turniiri favoriidi vastu. Hetkel olen isiklikult väga emotsionaalne ning pean end homseks koguma, et finaaliks valmis olla," ütles pisarates Magdeburgi mängija Michael Damgaard poolfinaali järel.

Magdeburg mängis Meistrite liiga finaalis viimati 2002. aastal. Toona alistas Saksamaa klubi kahe mängu kokkuvõttes 51:48 ungarlaste Veszprem KC.

Teine finalist on mullune hõbemedalist Kielce Barlinek Industria, kes sai poolfinaalis 25:24 jagu Pariisi Saint-Germainist. Poola klubi resultatiivseim oli Alex Dushebajev kuue väravaga ning PSG poolel tabas Luc Stein samuti kuuel korral.

"Esimene poolaeg suutsime väga dünaamilist ja kiiret käsipalli mängida. Teisel perioodil hakkasid tõenäoliselt närvid natukene mõjuma ning mõlemad tiimid tegid palju lubamatuid tehnilisi vigu. Rahule võib jääda meie kaitsega, kuid kõige tähtsam on see, et suutsime finaali pääseda. Olime senini keskendunud vaid poolfinaalile, nii et peame nüüd puhkama, et suudaksime kullamängus endast parima anda," sõnas Dushebajev.

Kielce ainus Meistrite liiga tiitel pärineb 2016. aastast, kui nad alistasid otsustavas mängus Veszprem KC 39:38.