Ingrid Neel jõudis WTA turniiri finaali

Neel/Eikeri alistasid esimeses ringis Suurbritannia paari Freya Christie/Ali Collinsi 4:6, 6:4, 10:4. Veerandfinaalis said nad jagu Zhu Lin/Wu Fang-Hsienist 6:1, 6:4.

Laupäeval olid Neel/Eikeri poolfinaalis 6:4, 6:4 üle kõrgeima asetusega Anna Danilina/Xu Yifanist. Eesti - Norra paar realiseeris tund ja 16 minutit kestnud matši jooksul kõik neli murdevõimalust, vastased suutsid neljast murdepallist ära kasutada kaks. Mängitud punktidest võitsid Neel/Eikeri 58 ning Danilina/Yifan 49.

Teine finalist selgub Suurbritannia paaride Harriet Dart/Heather Watson ja Alicia Barnett/Olivia Nicholls omavahelisest heitlusest.

