VIDEO | Tiitlikaitsja lõi USA lahtistel hole-in-one'i

Eelmisel aastal suurtuuril võidutsenud Matt Fitzpatrickust sai esimene tiitlikaitsja USA lahtiste ajaloos, kes hole-in-one'iga hakkama saanud on. Tema teise võistluspäeva löök oli selle tuuri kolmas hole-in-one, ajaloos on USA lahtistel löödud 51 säärast lööki.

"See oli väga põnev hetk ja mu karjääri esimene hole-in-one. Tundsin kohe pärast löömist, et sel on hea võimalus lähedale jõuda," sõnas britt pärast teist võistluspäeva. "Mu käsi oli teistele plaksu andmisest natuke valus."

Võistluse avapäeval haaras ameeriklane Rickie Fowler kohe ohjad ning on kahe võistluspäeva järel kümne löögiga alla par'i esikohal. Teisel kohal on kaasmaalane Wyndham Clark (-9), kolmandat kohta jagavad ameeriklane Xander Schauffele ning põhja-iirlane Rory McIlroy (-8).