TÄNA OTSEBLOGI & KUULA | Jalgpallikoondis jätkab EM-valiksarja Bakuus

Eesti ja Aserbaidžaan kuuluvad EM-valiksarjas F-gruppi. Eesti kaotas märtsis toimunud avamängu Austriale 1:2, aserid on kahe mänguga võrgust pidanud korjama juba üheksa palli, kui esmalt jäädi Austriale alla 1:4 ning seejärel Rootsile 0:5.

Mängu peakohtunik on 35-aastane Ondrej Berka. Lisaks Tšehhi kõrgliigale on ta tänavu ametis olnud UEFA Konverentsiliigas, UEFA noorteliigas, U-17 EM-valikturniiril ning õigust mõistnud ka Slovakkia ja Tšiili vahelises maavõistluses.

Lisaks Berkale kuuluvad brigaadi abikohtunikud Ivo Nadvornik ja Kamil Hajek ning neljas kohtunik Dalibor Cerny. Videokohtunikuna on ametis kogenud prantslane Benoit Millot, abivideokohtuniku rollis on tšehh Miroslav Zelinka.

Koondis peab juunikuistes mängudes hakkama saama Joonas Tammeta, kes jätab kohtumised ülemineku ja vigastuse tõttu vahele. Tervislikel põhjustel jäävad eemale ka Sergei Zenjov, Artur Pikk, Maksim Paskotši, Marko Lipp, Ken Kallaste, Henrik Pürg ja Markus Soomets.

"Eelmisel aastal mängisin Aserbaidžaanis Zürichiga Meistrite liiga eelringe, kindlasti väga keeruline koht, kus mängida," rääkis keskkaitsja Karol Mets nädala alguses ERR-ile. "Selgelt kodumeeskond: võõrsil on nad täiesti teise näoga, kodus nad on hoopis tugevamad. Eeldan väga rasket mängu. Kui me tahame kuskilt punkte võtta, siis need peavad olema mängud Aserbaidžaaniga ja kõik meie kodumängud," lisas ta.

"Oleme vaadanud neid, väga tehniline võistkond. Kui neile ruumi anda, siis nad teevad, mis tahavad. Naudivad. See on võistkond, kellel tuleb natuke seljas olla ja mängutuju ära võtta, siis nad hakkavad tujutsema ja ei viitsi kõiki asju teha," analüüsis poolkaitsja Mattias Käit vastast.

Eesti meeste koondise koosseis juuni mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 20/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 97/1

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 85/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik (ARM) 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (laenul Ujpest FC-st) 23/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 15/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 6/1

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 4/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 150/26

Henri Anier (17.12.1990) – klubita 84/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 58/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Mieleci Stal (POL) 51/11

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 47/8

Erik Sorga (08.07.1999) – Plovdivi Lokomotiv (BUL) 25/4

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 24/1

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 24/0

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 15/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 10/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 5/0

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 3/0

Martin Vetkal (21.02.2004) - AS Roma (ITA) 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Ervin Gashi

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller