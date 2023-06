Lõiv pälvis kolmandal MK-etapil lühirajasõidus 13. koha

Viieringilisel võistlusel eraldus esmalt tõusu peal kolmeliikmeline seltskond: valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot, hollandlanna Puck Pieterse ja inglanna Evie Richards. Viimase ringi tõusule läksid aga juba kahekesi Ferrand Prevot ja Pieterse.

Kui hollandlanna hoidis algul liidripositsiooni, siis valitseva maailmameistri rünnakule ei olnud tal midagi vastu panna ja nii ületas finišijoone esimesena Prevot ajaga 20.37. Pieterse kaotas võitjale viie ja Richards seitsme sekundiga.

Lõiv jäi võitjale alla 45 sekundiga. "Otsustasin viimasel hetkel minna võistlema üheamordilise rattaga, sest Leogangi rajal on väga palju tõusu. Arvan, et tegin õige otsuse, aga eks pühapäeval ole näha," rääkis Lõiv võistluse järel. "Igal juhul oli tõusudel tunda, et liigun edasi päris kenasti. Alguses ei läinud muidugi jälle kõik nii nagu planeerisin, aga kokkuvõttes sain pühapäevaks teisest reast stardi, mis mulle meeldib."

Ka meeste võistluse võitja Jordan Sarrou võttis võimsa rünnaku ette viimase ringi tõusul, finišeerides lõpuks ajaga 21.08. Teise koha pälvis MK-sarja liidrisärgis sõitnud Luca Schwarzbauer (+0.02) ning kolmanda koha lätlane Martins Blums (+0.03).

Eliitklasside olümpiakrossi võistlused on kavas pühapäeval.