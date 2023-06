NBA kehtestas Morantile võistluskeelu

Memphis kehtestas noorele tähele esimese võistluskeelu märtsi alguses, kui Morant ühes Denveri ööklubis sotsiaalmeedia voogedastuse vahendusel end filmis ja tulirelva hoidis. Moranti võistluskeeld pikenes kaheksamänguliseks ning dünaamiline tagamängija naasis võistkonna juurde, kellega langesid põhihooajajärgses play-off'is konkurentsist esimeses ringis.

Kaks kuud hiljem sattus Morant taaskord skandaali, kui tõmbas sõbra sotsiaalmeedia kontol filmitud voogedastuses taas tulirelva välja. Mõne tunni jooksul kehtestas Grizzlies mängijale keelu kõikide meeskonna tegevuste juurest.

NBA tegevjuht Adam Silver ütles juuni alguses, et on tagamängijas väga pettunud ning reedel teatas liiga, et on dünaamilisele tagamängijale 25-mängulise võistluskeelu kehtestanud.

"Ja Moranti otsus taas tulirelva sotsiaalmeedias näidata on murettekitav ja häiriv, arvestades tema sarnast käitumist märtsis, mille eest ta juba kaheksamängulise keelu sai," ütles Silver pressiteate vahendusel. "Eriti murettekitav on see, et teised noored inimesed võivad Ja käitumist jäljendada. Usume, et 25-mänguline keeld on asjakohane ja teeb selgeks, et relvadega hoolimatut ja vastutustundetut käitumist ei sallita."

"Ja jaoks peab korvpall mõneks ajaks tagaplaanile jääma. Enne naasmist peab ta koos liigaga koostama ja täitma programmi, mis käsitleb otseselt neid asjaolusid, mille tõttu ta häirivat käitumist kordas," sõnas Silver pressiteates.

Morant sõlmis eelmisel juulil Memphisega viieaastase maksimaalse lepingupikenduse, mille koguväärtus küündib 213 miljoni dollarini.