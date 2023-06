Meedia: Michael Jordan loobub Hornetsi enamusosalusest

ESPN kirjutas reedel, et korvpalliliiga NBA klubi Charlotte Hornetsi põhiosanik Michael Jordan on otsustanud 13 aasta järel enda enamusosalusest osa maha müüa.

Kuuekordne NBA meister Jordan maksis 2010. aastal enamusosaluse eest 275 miljonit dollarit, kuid on otsustanud nüüd müüa osa sellest investeerimisgrupile, mille juhid on Gabe Plotkin ning Rick Schnall, kes on ka Atlanta Hawksi osanik. Jordan on ainus mustanahaline tiimiomanik NBA-s.

Jordan jääb klubi juurde juulikuuni, mil algab vabaagentluse periood. Pärast müüki võtab legendaarne mängija sammu tagasi, kuid jääb vähendatud määral siiski Hornetsi osanikuks.

Charlotte Hornetsi klubi loodi 1988. aastal, aga 2002. aastal kolis meeskond New Orleansi. 2004. aastal naases NBA Charlotte'i, kui loodi Bobcatsi meeskond. Kui New Orleans Hornets otsustas 2013. aastal meeskonnanime Pelicansiks muuta, sai Charlotte'i klubi nimeks taas Hornets.

Hornets ei ole klubi ajaloo vältel idakonverentsi poolfinaalseeriast edasi pääsenud, viimati jõuti Kemba Walkeri juhtimisel hooaajajärgsele lõputurniirile 2015-16 hooajal. Pärast seda aastat on klubi vaid ühel hooajal võitnud enam kui pooled mängud, lõppenud hooajal võitis Hornets vaid 27 kohtumist ning hoiab järgmisel neljapäeval algaval talendikorjel teist valikut.