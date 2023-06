Põhja-Korea naaseb rahvusvahelisele spordiareenile

Hiina asespordiminister Zhou Jinqiang avaldas reedel, et Hangzhou linnas toimuvateks võistlusteks on registreerunud kõigi 45 kutsutud riigi koondised. Portaal insidethegames.biz kirjutas, et kuigi Põhja-Koread ei toodud eraldi välja, on tõenäoline, et riik naaseb pärast pikka pausi taas spordiareenile. Lisaks väisasid kaks riigi esindajat kevadel Aasia mängude ettevalmistavat koosolekut.

Põhja-Korea taandus spordist koroonaviiruse tõttu ning ei saatnud koondist 2021. aastal Tokyos toimunud olümpiamängudele, mistõttu kõrvaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) Põhja-Korea olümpiakomitee liikmelisuse. Otsusega Tokyo olümpiamängudele mitte minna minetas Põhja-Korea ühtlasi võimaluse osaleda 2022. aasta taliolümpiamängudel.

Eelmise aasta lõpus kõrvaldati keeld ja kaks Põhja-Korea sportlast osalesid kevadel Ida-Aasia karate meistrivõistlustel. Samas pidid 14 sportlast osalema eelmisel nädalal Kuubal toimunud jõutõstmise võistlustel, kuid nad ei ilmunud kohale.

Viimati toimusid Aasia mängud 2018. aastal Indoneesias ning Põhja-Korea võitis 12 kuldmedalit, kaheksa neist jõutõstmises. Neljapäeval korraldati Liangzhu linnas Aasia tseremoonia, mille käigus süüdati mängude tuli.