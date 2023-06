Itaalia meister Napoli leidis uue peatreeneri

Itaalia meistriks tulnud Napoli oli sunnitud hooaja lõppedes asuma uue peatreeneri otsingutele, sest Luciano Spalletti teatas, et tahab puhata ja võtab seetõttu aja maha. Nüüd sai uus mees ametisse – ohjad võtab üle 59-aastane Rudi Garcia.

Mullu juunis asus Garcia tööle Saudi Araabias, kui temast sai Al Nassri peatreener. Seda ametit jõudis ta siiski pidada vaid 26 mängu jagu, tänavu aprills lõpetati tema leping poolte kokkuleppel. Seejuures sai vähemalt ühel moel ring täis, sest kui Garcia 2016. aastal Romast lahkus, palgati tema asemele just Spalletti, keda ta nüüd ise asendama saabus, vahendab Soccernet.ee.

"Mul on hea meel teatada, et pärast seda, kui olin Rudi Garciaga kohtunud ja viimased kümme päeva klubi asju arutanud, saab temast meie uus peatreener. Siirad tervitused ja edu!" teatas Napoli omanik Aurelio De Laurentiis uue juhendaja saabumise puhul.

