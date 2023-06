Gasquet jõudis neljanda tegevmängijana 600 võiduni

Gasquet võitis kaks tundi ja 17 minutit kestnud kohtumise 7:6 (8), 2:6, 7:5 ja teenis enda karjääri 600. võidu.

2002. aastal profidebüüdi teinud 36-aastane Gasquet on tegevmängijate seas neljas mees, kes selle tähiseni jõudnud. Enim on profivõite Rafael Nadalil (1068), talle järgnevad Novak Djokovic (1058) ja Andy Murray (725) ning seejärel Gasquet.

"See tähendab minu jaoks väga palju. See on uskumatu," tunnistas esimese prantslasena 600 võiduni jõudnud kunagine maailma seitsmes reket Gasquet. "Olen küll mänginud 20 aastat, aga see on ikka suur number, kunagi ei oota, et selleni jõuad. Aasta alguses teadsin, et mul on midagi 500-ga, aga see on imeline, et mul on nüüd kirjas 600 võitu. Ma olen küll kõige halvem mängija, kes on selle tähiseni jõudnud, aga ikkagi tore."

Ühtlasi oli see Gasquet karjääri 11. võit edetabelis esiviisikusse kuuluva mängija üle. Esikümne mängijast sai ta viimati murul jagu 2015. aastal

"Stefanos on üks paremaid mängijaid, see oli tähtis matš. Pidin väga hästi mängima, et talle vastu saada. Saan kohe 37-aastaseks ja kunagi ei tea, mida tulevik toob, seega tahtsin lihtsalt mängu nautida," ütles Gasquet.

Enda 500. võidu teenis Gasquet 31-aastasena 2018. aastal ning toona kahtles ta, kas suudab veel sada võitu saada. "Tahtsin seda väga. Aga mul läks viis aastat, et selleni jõuda. Järgmise viie aasta pärast olen juba 42, see on natuke liiast," naljatles ta. "Tegelikult tahtsin väga 600 võiduni jõuda. Sellega pole väga paljud hakkama saanud."

ATP ajaloos on vaid 28 mängijat saanud vähemalt 600 võitu.