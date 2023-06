Eesti paarid jäid rannavolle MK-etappidel kvalifikatsioonidesse pidama

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pidasid Lille'is toimuval Future taseme MK-etapil esimese mängu kanadalannade Devin Corah ja Adriel Goodmani vastu ning tunnistasid vastaste nappi 2:1 (21:19, 16:21, 15:13) paremust. Remmelg tõdes, et eestlannad pole rahul tasemega, mida Prantsusmaal näidati. "Omavaheline koostöö oli seekord kehv, just blokis ja kaitses. Päris palju oli situatsioone, kus me ei saanud üksteisest hästi aru ja läks rabistamiseks," kirjeldas Remmelg Volley.ee-le.

Lätis Jurmalas toimuval Challenge tasemega MK-etapi kvalifikatsioonis osalesid eestlastest MK-debüüdi teinud Urmas Piik paarilise Dmitri Korotkoviga ning Kaur Erik Kais koos Jaan Rebeliga.

Kui Piik ja Korotkov kaotasid 0:2 (15:21, 18:21) tšehhidele Jakub Sepkale ja Tomas Semeradile, siis Kais ja Rebel jäid 0:2 (21:23, 11:21) alla itaallastele Daniele Lupole ja Enrico Rossile. Avaringi kaotused tähendasid, et kahe Eesti paari jaoks on Jurmala MK-etapp lõppenud.

Küll aga hoiab edaspidi Eesti lippu Jurmalas kõrgel Eesti esipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes pääsesid põhiturniirile kvalifikatsiooni mängimata.