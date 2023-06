Skjelmose tõusis Šveitsis taas üldliidriks

Ayuso sõitis konkurentidelt eest viimasel tõusul, 10 kilomeetrit enne finišit. Skjelmose ületas finišijoone teisena, kaotades Ayusole 54 sekundiga. Kolmandana lõpetas hispaanlane Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).

"Eile polnud jalgades üldse jõudu ja pidin lihtsalt kannatama. Täna tundsin end palju paremini. Oli kurnav ja mitme väga raske tõusuga etapp, aga lõpus, kui tempo tõusis, hakkasin end üha paremini tundma," rääkis Ayuso etapi järel.

Kokkuvõttes tõusis Skjelmose taas liidriks, austerlane Felix Gall (AG2R Citroën Team) langes teisele kohale ning kaotab taanlasele nüüd kaheksa sekundiga. Kolmandaks kerkis Ayuso, kes on liidrist 18 sekundi kaugusel. Esiviisikusse mahuvad veel Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step; +0.46) ja Bilbao (+0.57).

