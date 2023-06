India maadlusliidu presidendile esitati süüdistus seksuaalses ahistamises

Delhi politsei esitas neljapäeval Singhile süüdistuse jälitamises ning ahistamises, samuti esitati süüdistus endisele India maadlusliidu sekretärile Vinod Tomarile.

India maadlemiskogukond on valitsevasse Bharatiya Janata erakonda kuuluva maadlusliidu presidendi vastu protestinud juba aasta algusest, kuid protest pandi pausile pärast vestlust spordiministri Anurag Thakuriga, kes lubas olukorrale kiiret lahendust. Protest jätkus 23. aprillil ning selle käigus on politsei kasutanud maadlejate vastu vägivalda, sh olümpiamedalistide vastu.

India maadlejad ähvaradasid mai lõpus, et viskavad protesti märgiks enda medalid Gangese jõkke ning alustavad India värava ees näljastreiki.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) mõistis maadlejate kinnipidamise hukka. ROK lisas, et on olnud kontaktis rahvusvahelise maadlusliiduga (UWW), kes avaldas samuti teisipäeval avalduse, milles märkis, et jälgib olukorda suure murega. UWW kirjutas, et kaalub India maadlusliidult hääleõiguse võtmist.