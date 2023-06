U-19 koondis alustas Balti turniiri napi kaotusega Soomele

Eesti ja Soome noormängijate vaheline vastasseis kujunes väga tasavägiseks ja jõuliseks. Kui esimestel minutitel oli initsiatiivikam Soome, said ka eestlased ajapikku üha enam mängu sisse. Esimese kolmveerandtunni jooksul näidati rünnakul suurepärast minekut ning loodi mitmeid häid ja lubavaid momente, mida paraku väravaks vormistada ei õnnestunud. Vaheajapausile siirduti niisiis väravateta viigiseisus, vahendab jalgpall.ee.

"Mängisime väga hea esimese poolaja," rääkis koondise peatreener Joel Indermitte. "Suutsime palliga leida üles head käigud, mida olime nii vastase analüüsis kui treeningutel läbi käinud. Ka kaitsefaasis suutsime vastase põhilised käigud kinni panna ja oma kaitseblokk korras hoida. Sellel turniiril üritame taktikaliselt oma mängu ampluaad laiendada: proovime kahe ründajaga formatsiooni. Täna oli esimene kord, kui seda võistlusmängus tegime ning esimese korra kohta täitis meeskond oma ülesandeid väga hästi."

Teise poolaja algul läks aga Soome mängu juhtima: kiire rünnaku tulemusena leidis Vincent Ulundu täpse sööduga Stanislav Baranovi, kes saatis terava nurga alt palli võrku. Eesti noormehed toibusid kaotusseisu jäämisest kiiresti ning juba seitse minutit hiljem oli tablool taas viigiseis. Sinisärkide värava juures kandis otsustavat rolli Karel Mustmaa, kes näitas vastase karistusalas meisterlikkust ning Soome kaitsjad kasutasid tema pidurdamiseks lubamatuid võtteid, mille tulemusena määrati Eestile penalti. 11-meetri karistuslöögiks astus palli taha Mustmaa ise, kes selle ka kindlalt võrku saatis.

Kuivõrd mõlemad meeskonnad jahtisid võitu ja väravat, kujunes mängu lõppfaas eriti tormiliseks. 84. mänguminutil võttis Eesti üles kontrarünnaku ning Tristan Pajo leidis suurepärase läbisööduga Joosep Põdra, kelle löök läks napilt raamidest mööda. Neli minutit hiljem asus aga Soome mängu juhtima, kui penaltipunktilt oli täpne Roni Hudd. Normaalaja viimasel minutil oli Pajo taas terav ning mängis löögile Henri Käbliku, ent Soome kaitsja ennastsalgav blokeering nurjas Eesti võimaluse mäng taas viigistada.

"Teine poolaeg läks arusaadavalt nii vahetusi kui mängijate füüsist silmas pidades lahtisemaks. Suures pildis oli võrdne mäng, kus mõlemal poolel oli häid võimalusi," rääkis Indermitte. "Mul ei ole poistele midagi ette heita: nad tõesti tahtsid ja töötasid palju. Ma arvan, et viik oleks olnud igati aus tulemus, aga kaugel ei olnud ka see, et oleksime ise mängu ära napsanud. See on jalgpalli võlu ja valu, aga kahjuks läks täna nii."

Balti turniiril kohtusid kolmapäeval ka Läti ja Leedu ning mäng lõppes lätlaste kindla 3:0 võiduga. Turniir jätkub reedel, kui Eesti läheb vastamisi Lätiga ning Soome kohtub Leeduga.