Jordani legendaarse mängu ketsid müüdi enam kui miljoni euro eest

1997. aasta finaalseeria viies kohtumine Chicago Bullsi ja Utah Jazzi vahel on korvpallisõpradele tuntud kui "Flu Game" ("Gripimäng"). Jordan kutsus mängueelsel ööl personaaltreeneri enda hotellituppa, kui ei suutnud jõuetuna põrandalt enam voodisse tõusta. Legendaarne korvpallur avaldas 2020. aastal dokumentaalsarjas "The Last Dance", et tegemist oli toidumürgitusega ja mitte äkilise haigestumisega.

Järgnenud mängus skooris Jordan 38 punkti, lisades veel seitse lauapalli ning viis resultatiivset söötu. Mängu vältel ja eriti lõpu poole pidid meeskonnakaaslased teda väljakult pingi poole minnes toetama, kõige meeldejäävam jäädvustus on hetkest, mil Scottie Pippen Jordanit püsti hoidis.

Bullsil õnnestus sellegipoolest mäng kahega võita ning järgmises kohtumises realiseerisid nad neli-kaks seeriavõidu, pälvides sellega viienda NBA meistritiitli seitsme aasta jooksul.

Jordan kandis mängu ajal endanimelise ketsiseeria 12. versiooni, mille värviskeem oli must-punane. Oksjonimaja Goldin pani just selle konkreetse paari jalanõusid kolmapäeva õhtul müüki ning ketside lõpphinnaks jäi 1,38 miljonit dollarit ehk 1,275 miljonit eurot, mis on ligi 13 korda kõrgem hind, kui kümnend tagasi endisele Utah Jazzi pallipoisile Preston Trumanile jalanõude eest maksti.