Eesti võimleja pälvis Euroopa võimlemisliidu tunnustuse

Parimad valiti välja viies kategoorias: aasta meesvõimleja 2022, aasta naisvõimleja 2022, aasta võistkond 2022, väljapaistev sooritus 2022 ja aasta treener 2022. Eesti Võimlemisliit esitas Outstanding Perfomance kategooriasse Krete Kaasiku, kes on esimene eestlasest batuudihüpete täiskasvanute MM-il osalenud võimleja.

Batuudihüpetega tegeleb Kaasik tänu oma treenerist emale, kelle teekond batuudihüpete maailma algas ekslikult osaletud batuudihüpete koolitusel, kuhu ta sattus sportakrobaatika asemel.

Kokku esitasid Euroopa alaliidud vastavasse kategooriasse 15 kandidaati, kellest pääses rahvahääletuse finaalvooru ainult viis parimat. Kaasiku sõnul oli hääletamise tulemus üllatav, kuid tekitas head meelt.

"Tegelikult oli juba see väga suur üllatus minu jaoks, et ma üldse sellises kohas nominent olin. See, et seal ka võitsin on veel suurem üllatus. Samas, nüüd mõeldes, on see ju päris lahe, et Eesti võimlemine paistab silma ka rahvusvaheliselt," sõnas Kaasik.

Kaasik kogus üle 26 000 hääle ehk 64 protsenti kõikidest antud valikutest. Teiseks valiti Rumeenia vettehüppaja Alexandru Avasiloae, kelle eest hääletas üle 10 000 inimese.

Euroopa Võimlemisliidu 2022. aasta meesvõimleja tiitli pälvis türklane Adem Asil, naiste seas pälvis tunnustuse ungarlanna Zsofia Kovacs. Aasta võistkonnaks valiti Poola iluvõimlemise rahvuskoondis ning aasta treeneri tiitli sai türklane Yilmaz Göktekin.