Eesti ja Belgia koondislasi saadavad väljakule FC Elva noored

Teisipäevasel meeste koondise läbi aegade 500. maavõistlusel saadavad Eesti ja Belgia mängijad väljakule FC Elva 2013. aastal sündinute grupi jalgpallurid.

Võistkonna treener Jürgen Kuresoo sõnul loevad noormängijad juba päevi, mil nad saavad rahvusstaadionil Eesti ja Belgia tippmängijaid väljakule saata. "Seda on isegi raske kirjeldada, mida see laste jaoks tähendab. Kui poisid kuulsid, et nad saavad võimaluse Eesti – Belgia mängul maskotilapsed olla, oli rõõm tohutu. Trennides on kuulda palju arutelu teemal, et kes keda enda käe kõrval platsile saata soovib või et mis klubides Eesti ja Belgia mehed mängivad," ütles Kuresoo.

Kuresoo lisas, et tulemas on üks elamusterohke õhtu, mis jääb lastele kogu eluks meelde. "Võistkonnas on palju mängijaid, kes on motiveeritud ning enamus neist, kui mitte kõik, tahavad ka ise kunagi tipptasemel jalgpalluriks saada ja Eesti koondises mängida ning on üleüldse maailma jalgpallis toimuvaga hästi kursis. Tulemas on õhtu, mis jääb lastele kogu eluks meelde sõltumata mängu lõppseisust, kuid loomulikult ootame ja loodame, et Eesti jalgpallikoondis muudab selle õhtu veelgi meeldejäävamaks," ütles treener.

Eesti – Belgia EM-valikmäng saab avavile A. Le Coq Arenal teisipäeval, 20. juunil kell 21:45, festivaliala avatakse kell 19, kus astub tunniajase programmiga üles aasta artist Stefan.