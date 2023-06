36-aastane eestlane debüteerib rannavolle MK-etapil

Kui Eesti esinumbrid, mullu MM-il viienda koha teeninud Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar pääsesid Jurmalas toimuval Challengeri ehk tugevuselt teise kategooria MK-etapil otse põhiturniirile ja soovivad hea esitusega olümpiamängude ranking'usse olulist punktilisa teenida, siis sisuliselt sõna otses mõttes viimasel minutil said peale veel kaks Eesti paari: Urmas Piik ja Dmitri Korotkov ning Kaur Erik Kais ja Jaan Rebel.

Seejuures esmaspäeval olid Piik/Korotkov ja Kais/Rebel reservis vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal, nüüd kerkiti aga täpselt nii palju, et mõlemad peaksid viimase info põhjal viimastena kvalifikatsiooni pääsema. Kolmapäeva keskpäeval asusid duod ka Läti kuurortlinna poole teele.

Vanim eestlane, kes Jurmalasse sõidab, on huvitaval kombel ka debütant, sest 36-aastane Piik on küll võitnud Eesti meistrivõistlustelt kaheksa medalit, nende seas 2021. aasta kulla Argo Arakuga, kuid välismaale polnud ta kordagi enne tänavust aastat võistlema sattunud. Viimase aasta on Piik keskendunud rannavollele aga eriti tõsiselt.

Tänavune esimene välismaale võistlema minemise plaan ebaõnnestus, Piik lendas nimelt aprillis koos oma eelmise paarilise Siim Ennemuistiga Tais toimunud kolmanda ehk nõrgima kategooria MK-etapile, lootuses, et ehk on seal konkurents väiksem kui Euroopas ja Eesti paar pääseb peale, kuid õnnetul kombel jäädi esimesena kvalifikatsiooni ukse taha ning võistlust tuli vaadata kõrvalt.

Kevadel lõi Piik käed aga 24-aastase Dmitri Korotkoviga, kes on juba aastaid treeninud koos Nõlvaku ja Tiisaarega Indrek Verro grupis, kuid polnud seni head klappi varasemate paarilistega leidnud ja läks suvele vastu partnerita. Piigi ja Korotkovi värske koostöö algas hästi: Norras peetud Nations Cupil teeniti oma alagrupis Eesti koondisega kolmas koht ning kodusel avaetapil Rakveres võideti kõik viis mängu ja kümme mängitud geimi kohalike konkurentide vastu ülikindlalt. Kui Nõlvaku ja Tiisaare harvad esinimesid kodumaal kõrvale jätta, pole sellist ülekaalu viimastel aastatel Eesti volles meeste konkurentsis nähtud.

"Eelmisel nädalal Norras peetud kohtumine olümpiavõitjate Anders Moli ja Christian Sörumiga oli kahtlemata minu vollekarjääri erilisim hetk. See andis palju häid emotsioone ja ka kindluse, et Jurmalasse saab minna rahuliku südamega. Naljaga pooleks võiks öelda, et kuna saan esmaspäeval 37-aastaseks, siis mäng Mol/Sörumiga ja nüüdne MK-etapp on head sünnipäevakingid iseendale. Rannavõrkpall on huvitav ala, et isegi sellises vanuses tunnen, et olen iga aastaga paremaks läinud ja mängin paremat võrkpalli, kui kunagi varem," rääkis Järvamaal Villi Vantsi juhendamisel võrkpalluriks sirgunud Piik.

"Olen tegelikult Dimaga mänginud 2019. aastal, kui ta veel päris noor oli, sisuliselt terve hooaja koos. Võitsime toona ühe GP-etapi ja tulime samal aastal Eesti meistrivõistlustel hõbedale. Ja kuna olen käesoleval talvel käinud päris palju Verro treeningutel koos Kusti, Mardi ja Dimaga, siis teadsin, mis mind ees ootab. Sobime Dimaga väga hästi nii palliplatsil kui ka selle kõrval," lisas Piik.

See, mis kell ja kelle vastu kaks Eesti paari homme Jurmalas kvalifikatsiooni alustavad, peaks selgelt saama kolmapäeva õhtul. Nõlvak ja Tiisaar alustavad põhiturniiri reedel.