Tuisk teenis kõrgetasemelisel ühepäevasõidul Belgias 25. koha

Suures grupifinišis oli kodupubliku rõõmuks parim Julie de Wilde (Fenix-Deceuninck; 3:24.20), jättes pjedestaali madalamatele astmetele koha austerlanna Kathrin Schweinbergerile (CERATIZIT-WNT Pro Cycling) ja kaasmaalannale Katrijn de Clercqile (Lotto Dstny Ladies), vahendab ejl.ee.

"Kokku oli 11 ringi. Esimesed neist sõideti väga tugevalt ja kiirelt. Sees oli ka munakivilõike, aga need ei mõjutanud võidusõidu kulgu. Samas tuli mul just sellel osal kett rattal maha ning pidin seisma jääma. Õnneks sain grupi uuesti kätte," rääkis Tuisk võistluse järel. "Enesetunne ei olnud sellel sõidul kõige teravam, kuid sain siiski kenasti hakkama. Lõpufinišiks säilitasin külma närvi ja pead, kuid hakkasin tagant liiga hilja ette liikuma ja jäin sprindiga hiljaks. Sõitu arvestades olen tulemusega rahul. Sain palju enesekindlust, et saan ka kõrgema tasemega võistlustel kenasti hakkama."

Samuti grupifinišis lõpetanud Kristi Kuldkepp (Baloise-WB Ladies) teenis 81. koha.