Premium liiga külastajate arv kasvas kolmandiku võrra

Kuigi tänavune Premium liiga hooaeg on juba poole peal, püsib nii medali- kui ka väljakukkumisheitluses kõik lahtine. Tabeli teise poole klubidel on hea võimalus krabada endale koht esikolmikus.

Kõige rohkem pealtvaatajaid oli kaheksandas voorus Tallinna FC Flora ja FCI Levadia vahelisel mängul, kuhu kogunes 1123 fänni. Võrreldes eelmise aastaga on keskmine Premium liiga külastajate arv kasvanud ligi saja inimese võrra, 39 protsenti on tõusnud ka mediaanpublik.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) liigade arendusosakonna juht Veiko Soo väljendas suurenenud pealtvaatajate arvu üle heameelt ning tõstis esile liiga ja klubide järjepidevat tööd. "Oluline on just järjepidev töö, mille üheks väljenduseks on kogukonnajuhtide projekt. Klubides töötavad kogukonnajuhid korraldavad Premium liiga mängudel erinevaid üritusi, mis kaasavad tervet klubi kogukonda. EJL jätkab klubide toetamist ja pürgib selle poole, et klubid korraldaksid tulevikus veel rohkem kogukondlikke üritusi," selgitas ta.

Soo lisas, et tänavu on klubid korraldanud mitmeid temaatilisi kodumänge, näiteks lihavõtete, naiste-, emade- ja volbripäeva puhul. "Hooaja teiseks pooleks on lisaks klubide tavapärasele tegevusele kavas koostöös alaliiduga üks täiendav erilise lähenemisega kodumäng," lausus Soo.

Sel ja tuleval nädal Premium liiga mänge ei toimu, selle asemel läheb Eesti meeste koondis vastamisi Aserbaidžaani ja Belgiaga. Järgmine Premium liiga mäng peetakse teisipäeval, 27. juunil kell 18, kui Kuressaare linnastaadionil lähevad vastamisi FC Kuressaare ja JK Narva Trans. Samal päeval kell 19 kohtuvad Tartu Tamme staadionil kohalik JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus, kell 20 pistavad Paide linnastaadionil rinda Nõmme Kalju FC ja Paide Linnameeskond. Kolmapäeval, 28. juunil kell 18 alustavad Kadrioru staadionil mängu JK Tallinna Kalev ja Harju JK Laagri. Vooru lõpetab 28. juunil kell 19 algav mäng Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora vahel, mis toimub A. Le Coq Arenal.