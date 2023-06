Vegas Golden Knights võitis esimest korda Stanley karika

Viimaseks jäänud mängu võitis Las Vegase klubi kodujääl 9:3. Võitjate ridades sai kübaratriki kirja Mark Stone, lisaks skoorisid Nicolas Hague, Alec Martinez, Reilly Smith, Michael Amadio, Ivan Barbashev ja Nicolas. Väravasuul tegi Adin Hill 31 tõrjet.

Vegas Golden Knights mängib NHL-is alates 2017. aastast ja juba samal hooajal jõuti esimest korda Stanley karikafinaali, aga siis jäädi seal mängudega 1:4 alla Washington Capitalsile. Tänavu kaotasid nad play-off'i nelja ringiga kokku vaid kuus mängu.

"Ma ei suuda isegi kirjeldada seda tunnet, mis mul praegu on. See on kõik, mida suudate ette kujutada," õhkas Stone. "82-mängulise põhihooaja töörügamine, siis neli vooru play-off'i, muudkui rügad ja rügad. Ja lõpuks oleme meie need, kes võitjana väljuvad. Imeline!"

Stanley karikafinaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Vegase mängija Jonathan Marchessault.