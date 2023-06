Soomes sündis odaviske maailma hooaja tippmark

Mullu MM-pronksi ja EM-hõbeda teeninud Vadlejch võitis meeste odaviske tulemusega 89.51, mis tähistab uut maailma hooaja tippmarki. Senine hooaja tippmark kuulus valitsevale olümpiavõitjale Neeraj Choprale, kes viskas Teemantliiga hooaja avaetapil 88.67.

Teise koha saavutas soomlane Oliver Helander, kelle oda maandus 87 meetri ja 32 sentimeetri kaugusel. Kolmas oli valitsev Euroopa meister sakslane Julian Weber 85,82-ga.

WORLD LEAD



Jakub Vadlejch rules the javelin throw



89.51m world lead in his second attempt #ContinentalTourGold pic.twitter.com/6jJjbg87Lk