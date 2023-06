Ceh jäi Paavo Nurmi mängudel valitsevale olümpiavõitjale alla

Meeste kettaheites võidutses Tokyo olümpiakuld Daniel Stahl, kes teenis esikoha viiendal katsel heidetud 70.38-ga. Rootslasel jäi Mykolas Aleknale kuuluvast maailma hooaja tippmargist 62 sentimeetrit puudu. Cehi parimaks jäi avakatsel kirja läinud 68.67. Kolmanda koha pälvis austerlane Lukas Weißhaidinger (66.84).

Naiste vasaraheites nihutas valitsev maailmameister Brooke Andersen staadioni rekordi 76.45-ni. Ameeriklannale jäi napilt alla kanadalanna Camryn Rogers (76.21), kolmandale kohale platseerus kodupubliku rõõmuks Silja Kosonen (72.56).

Starting off with a in Turku!@brookeandersen8 continues her incredible hammer series with a victory and stadium record 76,45m.#ContinentalTourGold pic.twitter.com/mlSOyNe5v1