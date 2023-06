Rästikult hammustada saanud Bö: loodame, et see annab mulle supervõimed

Viiekordse maailmameistri suvi pole alanud kõige mõnusamalt: kümme päeva tagasi kukkus ta kodusel rullsuusalindil treenides ning veeres vastu seina, seejärel vigastas ta batuudil hüpates selga ning on ka hädas olnud silmainfektsiooniga.

"Mai kolm esimest nädalat olid väga head, see oli vaikne periood, aga pärast seda on üks asi teist taga ajanud," rääkis Bö NRK-le. "Viimane kuu on päris raske olnud!"

Nii-öelda kirsiks tordil on Bö jaoks omaenda koduaias saadud rästikuhammustus. "Kui tulin tuppa, nägin, et säärest voolab veidi verd ning jalal oli ka kaks väikest haava. Panin kaks asja kokku," tõdes Bö, kes pöördus seejärel erakorralise meditsiini osakonda. "Seal tundsin end turvaliselt. Loodame, et madu annab mulle supervõimed, nagu juhtus Ämblikmehega," naeris norralane.

"Olen alati madusid veidi kartnud, aga nüüd, kui olen neid näinud ja isegi hammustada saanud, on hirm kadunud," tõdes ta.