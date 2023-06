Sprindi olümpiavõitja suri sünnitusega seotud tüsistuste tagajärjel

2016. aasta Rio olümpiamängudel täiskomplekti medaleid võitnud ameeriklanna leiti oma Florida kodust surnuna 2. mail pärast seda, kui ta polnud lähedastega mitu päeva kontaktis olnud.

USA Today Sports kirjutab Bowie äsja avaldatud lahkamisaruandele viidates, et endine sprinter oli surma hetkel kaheksa kuud rase ning sünnitamas, võimalike komplikatsioonide sekka kuulusid hingamispuudulikkus ja eklampsia.

Kui preeklampsia on raseduse ajal tekkinud haigus, millele on iseloomulik vererõhu tõus ja valgu esinemine uriinis ning on üks sagedasemaid rasedustüsistusi, siis eklampsia ehk krambistaadium on oluliselt haruldasem ning esineb vähem kui kolmel protsendil preeklampsiaga naistest.

Sportlase agent Kimberly Holland rääkis intervjuus CBS Newsile, et Bowie surma põhjuste ümber käinud spekulatsioonid olid äärmiselt haavavad. "Loodetavasti on pärast tõe selgumist oodata mitmeid vabandusi," lisas ta.