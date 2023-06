Meedia: Guardiola ei pikenda Cityga lepingut

Nii ESPN kui Guardian kirjutavad esmaspäeval kindlas kõneviisis, et kui Guardiola praegune leping Cityga pärast hooaega 2024/25 lõppeb, ei kavatse katalaan seda uuendada ning lahkub meeskonna juurest.

Guardiola liitus Cityga aastal 2016 pärast nelja aastat Barcelona ja kolme aastat Müncheni Bayerni peatreenerina ning on väljaannete sõnul Inglismaal veetnud sootuks kauem kui ta algselt planeeris.

ESPN viitab allikatele tuginedes, et praegu 52-aastane katalaan võib seejärel olla huvitatud mõne rahvuskoondise juhendamisest - varem on tema palkamise vastu huvi tundnud näiteks Brasiilia -, ent The Times pakub, et Guardiola võib hoopis kätt proovida ka neljandas suures Euroopa liigas ehk Itaalia Serie A-s.