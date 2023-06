Tartu maratoni saab järgmisel aastal läbida ka vabatehnikas

Korraldajate eesmärk on pakkuda osalemise võimalust ka neile suusasõpradele, kes on varem jäänud Tartu Maratonil kaasaelaja rolli. Samuti soovitakse muuta seni kahele nädalavahetusele jaotunud programm kompaktsemaks, kirjutatakse maratoni kodulehel.

Tartu Maratoni vabatehnikasõit

Esmakordselt on võimalus Tartu Maraton läbida vabas ehk rahvakeeli uisutehnikas. Osalejaid ootavad rajal traditsioonilised teeninduspunktid mustikasupiga, finišis medal, kuum supp ja saun nagu kõikidel põhipäeval osalejatel. Kirja läheb Tartu Maratoni osaluskord ning kõik on võitjad, sest võistlemisele rõhku ei panda. Suusatame suusatamise pärast!

Tartu Maraton Vintage





Tähistamaks legendaarse suusasõidu juubelit, on korraldajad programmi lisanud 2019. aastal algatatud retrosõidu Tartu Maraton Vintage. Et sõit oleks lõbusam ja jõukohasem, on sellel korral distantsiks 31 km. Oodatud on kõik eelmisest sajandist pärit suusavarustusega tegelased. Naised saunas teadsid rääkida, et muusik Silver Sepp koos ürituse peakorraldaja Indrek Kelguga langetavat metsas juba palki, et isetehtud puusuuskadega starti asuda. Saame näha.

Tartu Teatemaraton





Varasemalt samuti nädal varem toimunud teatesõit toimub sel korral koos vabatehnika- ja vintage sõiduga põhiürituse eelsel laupäeval. 31 km pikkune rada jaotub kolmeks vahetuseks: I vahetus Arula-Palu 14 km, II vahetus Palu-Hellenurme 6,9 km ning III vahetus Hellenurme-Elva 9,5 km. Teatemaraton on suurepärane võimalus veeta koos sõprade või kollektiiviga meeldejääv suusapäev Tartu Maratoni melu keskel.

50. Tartu Maraton

Tartu Maratoni põhipäeval austatakse traditsioone ega tormata üritust muutma. Ikka klassika, ikka 63 ja 31 km. Ikka see vana hea talvine laulupidu, kuhu tullakse starti ka teiselt poolt maakera ning millel finišeerimine on auasi iseenesest. Tulemas on uhke sõit, sest registreerimine on juba jaanipäeva eelselt rekordigraafikus kui kirjas on üle 700 osaleja.

Avatud Raja sõidud järgmisel aastal oma varasemal kujul ei toimu. Sellegipoolest on maratonile eelneval nädalavahetusel rada kõikidele soovijatele suusatamiseks avatud.

Kogu 50. Tartu Maratoni programm ja rohkem informatsiooni on leitav SIIN.