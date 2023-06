Tartu Ülikooli korvpalliklubi peatreener lahkub ametist

"See oli tema otsus, et ta tahab edasi liikuda. Ma pole veel kinnitust saanud, kas ta on juba uuele lepingule allkirjad alla saanud, aga jah, see oli tema otsus," rääkis TÜ korvpalliklubi spordidirektor Janar Talts Delfi Spordile.

Taltsi sõnul pakkus ka Tartu klubi Mazursile lepingut, aga 42-aastane lätlane otsustas siiski karjääris uue sammu teha. "Meie soovime talle ainult jõudu ja jaksu, et ta saaks uutel jahimaadel sama hästi hakkama. Klubi seisukohalt on see ka päris äge, et ta saab siit edasi liikuda," rääkis spordidirektor.

Tema sõnul sai klubi Mazursi lahkumisest teada alles paar päeva tagasi ning seega käib kibe töö, et leida uus peatreener. Seda, kuhu lätlane maandub, Talts öelda ei soovinud.

Mazurs võttis TÜ ohjad üle 2021. aasta novembris ning aitas meeskonna kuu aega hiljem Eesti karikavõitjaks. Nii mullu kui tänavu mängis Tartu tema käe all meistriliiga finaalseerias, kus eelmisel aastal jäädi alla Pärnu Sadamale ning nüüd Kalev/Cramole.