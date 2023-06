U-15 korvpallikoondis võitis Balti matšil kõik mängud

Eesti koondis alistas turniiri esimeses mängus Leedu 85:75 ning lisas sellele kolme lisaaja järel 93:92 võidu Läti eakaaslaste üle. Pühapäevane mäng Läti U-14 koondise vastu enam üldarvestust ei mõjutanud, kuid eestlased lõpetasid sellegipoolest turniiri 60:47 võiduga.

Paarile põhimehele puhkepäeva andnud Eesti koondise resultatiivseimaks kerkis 11 punkti visanud ja viis lauapalli hankinud Rando Sarapson, Sten-Markus Adamson viskas 10 punkti ja Hendrik Jaak Pertel kogus kuue punkti kõrvale oma tiimi parimana 11 lauapalli.

"Poistele oli see kindlasti väga hea turniir. Me läheme järgmisel nädalal Itaaliasse võistlustele ning siin saime erineva stiiliga vastaste vastu mängida, mis kindlasti tuleb poistele tulevikus kasuks," kommenteeris pärast viimase matši lõppu Eesti U-15 koondise peatreener Brett Nõmm.

"Esimene kohtumine läks sisseelamiseks, et on koondisemäng ja publikut on veidi rohkem. Laupäeval oli Läti vastu kõva triller, aga see näitas, et selles satsis sisu on. [Pühapäeval] oli juba kolmanda päeva väsimus - turniiri kõige kehvem mäng. Aga kuna vastas olid aasta nooremad poisid, siis suutsime nad ära kägistada. Peamine eesmärk on Itaalia turniir ja loodame, et need, kes on veidi haiged ja vigased, saavad terveks ning saame täiskoosseisus minna," lisas peatreener.

Täiseduga turniiri lõpetanud Eesti U-15 koondise järel sai hõbemedali Leedu U-15 esindus kahe võiduga, kolmas oli ühe võiduga Läti U-15 tiim ning Läti U-14 koondis jäi turniiril võiduta.

Tüdrukute turniiril jäi Eesti koondis võiduta. Turniiri võitis Läti-U15 koondis, teiseks jäi Läti U-14 koondis ning kolmanda koha pälvis Leedu U-14 koondis.