Bagnaia võttis Itaalias enda hooaja kolmanda etapivõidu

Itaalias Mugello ringrajal aset leidnud MotoGP sarja hooaja kuuendal etapil võidutses taas Francesco Bagnaia (Ducati), kelle jaoks oli see hooaja kuues etapivõit.

Kvalifikatsioonis ja sprindisõidus esimesena lõpetanud Bagnaia püsis 23 ringi kestnud võidusõidu vältel esikohal ning edestas finišis teiseks jäänud Jorge Martinit (Prima Pramac) 1,067 sekundiga ning kolmandana lõpetanud Johann Zarcot (Prima Parmac) 1,977 sekundiga.

Neljandaks jäi Luca Marini (Mooney VR46; +4,625), viiendana lõpetas sprindisõidus MotoGP sarja ajaloo suurima kiiruseni (366,1 km/h) jõudnud Brad Binder (Red Bull; +8,925).

Kuuekordne maailmameister Marc Marquez (Repsol) alustas põhisõitu esireas, kuid sattus kuuendal ringil õnnetusse ning ei lõpetanud sõitu. Sama saatus tabas ka tema venda Alexit (Gresini), kes pidi samuti õnnetuse tõttu sõidu pooleli jätma.

MotoGP hooaja üldarvestuse pikendas Bagnaia oma edu ning on nüüd hooaja peale kogunud 131 punkti. Teisel kohal on Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 110 punktiga, esikolmikusse mahub veel Itaalias teiseks jäänud Jorge Martin 107 punktiga.

MotoGP hooaeg jätkub 18. juunil Saksamaa etapiga.