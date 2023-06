Juhan Mettis tuli judos veteranide Euroopa meistriks, Rothbergile pronks

Mettis, kes lõpetas oma tippsportlase karjääri aastal 2017, maadles vanuseklassis M1 (30-34 aastased) ja kehakaalus +100kg. Oma teel kuldmedalini alistas Mettis esmalt prantslase Florian Helies ja grusiini Slavik Rezesidze. Seejärel pidid Mettise paremust tunnistama Gruusia judoka Anzori Shegviashvili ja Aserbaidžaani võistleja Gurban Mammadli.

Mettis ütles pärast võistlust, et EM-i tase oli kõrgem, kui eelmisel aastal toimunud MM-il. "Ühtegi kerget matši ei olnud ning pidin endast maksimumi andma. Teises matšis grusiiniga tegin kummalisel kombel randmele liiga, mis tähendas, et järgmistes kohtumistes heiteid teha ei saanud ja pidin taktikaliselt oma paremuse maksma panema," sõnas 2009. aastal juunioride EM-il ja 2010. aastal U-23 EM-il hõbemedali võitnud Mettis.

Steven Rothberg, kes maadleb Mettisega samas vanuseklassis, kuid kehakaalus -73kg, võitis veteranide Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali. Rothberg võitis waza-ariga esimese kohtumise prantslase Nicolas Saillard vastu, kuid kaotas järgmise matši hilisemale hõbemedalistile Jamal Tareqile. Võistlus läks edasi lohutusringides, kus Rothberg võitis esmalt kindlalt prantslast Maxence Legerit ning edasi pronksikohtumises hispaanlast Jonatan Gaspar Garcia Rodriguezet.

Rothberg ütles, et kaotus hõbemedalistile jääb kripeldama. "Oli tore esmakordselt osaleda veteranide EM-il ja võita pronksmedal. Matš sakslasega jääb kripeldama, oleks pidanud teise strateegia valima. Kirss tordil on vanade kamraadidega uuesti koos võistelda ja aega veeta. Loodan, et meie veteranide koondis kasvab," ütles judoka.

Juhan Mettis ja Steven Rothberg veteranide EM-il Autor/allikas: Boris Teofanovic/EJU

Indrek Hopfeldt (-100kg) lõpetas M1 vanuseklassis oma võistluspäeva viiendal kohal. Esimese kohtumise kaotas Hopfeldt napilt soomlasele Niko Korhonenile. Lohutusringis võitis Hopfeldt kindlalt belglast Gunnar De Laet, kuid pronksimatšis osutus paremaks tšehh Tomas Knapek.

Jevgeni Jakimov M5 -90kg ja Ruslan Jakimov M4 -81kg sel korral eelringidest edasi ei pääsenud.

Kolme päeva jooksul astusid tatamile 658 judokat alates vanusest 30 kuni üle 70 aasta. Kõige vanemaks osalejaks oli 81-aastane lätlane.