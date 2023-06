VIDEO | Mayweatheri matši järel läks ringis madinaks

50 võidu järel tippspordist taandunud 46-aastane Mayweather oli show-matšis viis raundi domineerinud ja vastast pidevalt võitluse ajal narrinud. Kuuendas raundis otsustas võitlejaid korduvalt hoiatanud kohtunik matši lõpetada, misjärel läks Gotti raevu ja ründas vastast. Siis tormasid ringi ka mõlema poksija meeskonnad ning vallandunud kaose ohjeldamiseks pidid korraldajad omajagu tööd tegema.

Mõlemad võitlejad said mitteametlikus matšis kirja disklahvi.

The ref stopped the fight and that's what caused John Gotti III to go wild & attack Floyd Mayweather #MayweatherGotti pic.twitter.com/dh3aVhPQcO