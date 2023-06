Tattar pälvis järjekordse turniirivõidu

Tattar haaras võistluse üle kontrolli juba avaringis, kui lõpetas ringi kolmeviskelise eduga. Eestlanna eduseis püsis teise ringi järel ning kolmandas ringis pikendas Tattar koguedu veel ühe viskega ning võitis lõpuks turniiri, jäädes 26 viskega alla par'i.

Tattar naasis eelmisel nädalal lühikese pausi järel profituurile ning pälvis kohe esikoha. Pühapäevane turniirivõit oli tema hooaja kuues, kokku on Tattar osalenud üheksal võistlusel, ühel korral tuli ta ka teisele kohale.

Hooajatabelis on Tattar 764.5 punktiga kindlal esikohal, talle järgnevad ameeriklannad Ohn Scoggins (641.25) ning Catrina Allen (625.25). Scoggins Zoo Towni turniiril ei osalenud. Keiti Tätte on 155.13 punktiga 40. tabelireal, aga pole viimasel viiel turniiril osalenud.

Kristin Tattar takes down her third Silver Event of the season at the 2023 Zoo Town Open! pic.twitter.com/76FxuDzoiz