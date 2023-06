Üle aasta väljakult eemal olnud Hsieh võitis viienda slämmitiitli

Finaalis olid Hsieh ja Xinyu 1:6, 7:6 (5), 6:1 üle 10. asetusega Leylah Fernandezest ja Taylor Townsendist. Kogu eelmise hooaja vigastuse tõttu vahele jätnud Hsieh teenis paarismängus oma karjääri viienda suure slämmi turniiri tiitli. 37-aastasel Hsiehil on lisaks kahele Prantsusmaa lahtiste tiitlile (2014, 2023) auhinnakapis ka kolm Wimbledoni trofeed (2013, 2019, 2021). 21-aastane Xinyu võitis seevastu oma esimese slämmitiitli.

"See tiitel on minu jaoks väga eriline, sest enne turniiri ma ei teadnud, kellega koos mängin. Hooaja keskel on raske partnerit leida. Üks päev rääkisin Zheng Saisaiga ja nagu naksti sain endale partneri," rääkis Hsieh. "Finaalis üritasime lihtsalt rahulikuks jääda. Üks hetk ütlesin Xinyule, et kõik läheb hästi, halvimal juhul saame karika asemel taldriku."

A battle worthy of the title. Hsieh Su-Wei and Wang Xinyu reign in Paris!



Women's Doubles final highlights #RolandGarros pic.twitter.com/VxAEUeT1ge — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023

Meeste paarismängus krooniti võitjateks horvaat Ivan Dodig ja ameeriklane Austin Krajicek, kes alistasid finaalis Belgia paari Sander Gille/Joran Vliegen 6:3, 6:1. Dodig võitis Prantsusmaa lahtistelt oma teise ja kokku kolmanda tiitli, Krajicek aga esimese tiitli.