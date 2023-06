Stojkovic kiitis Harjut: vastane mängis väga hästi ja organiseeritult

"Mäng oli väga raske, kuid võitlesime lõpuni. Viimasel viiel minutil olime väga suure surve all. Kuigi me punkte juurde ei saanud, olen meeskonna üle väga uhke. Mängisime väga distsiplineeritult, mehed pidasid mänguplaanist kinni," rääkis Laagri peatreener Victor Silva. "Nüüd peame edasi liikuma. Kohe algab koondisepaus, seega meil on veidi aega, et taastuda ja järgmisteks mängudeks valmistuda."

"Võidu üle on hea meel. Eriti hinnatavaks tegi võidu see, et vastane mängis väga hästi ja organiseeritult," sõnas Paide peatreenerina esimese võidu teeninud Ivan Stojkovic. "Esimese nädala järel võib öelda, et praegu läheb oodatust paremini. Kui kolmapäevaga võrrelda, siis täna oli täiesti erinev mäng. Kolmapäevane mäng oli intensiivsem, mõlemad meeskonnad tahtsid palli vallata, aga täna pidime organiseeritud kaitseblokist läbi murdma. Harju väärib rohkem punkte kui neil praegu on."

Harju mänguplaani kiitis ka mängu parimaks valitud Andre Frolov. "Ootasime väga keerulist mängu ja seda see ka oli. Esimesel poolajal jäime palli liigutamisega natukene aeglaseks, mistõttu palju väravavõimalusi ei tekkinud. Teisel poolajal toimetasime kiiremini ja saime omad võimalused. Harju võitles südilt, aga lõpuks saime väga olulised kolm punkti."