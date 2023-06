Rahvusvaheline uisuliit agressorriikide sportlasi võistlustele ei luba

ISU juhatus arutas viimastel päevadel Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlusareenile lubamist, kuid otsustas, et agressorriikide sportlastele määratud võistluskeeld jätkub.

"ISU juhatus jätkab Ukraina olukorra jälgimist ning hindab selle mõju alaliidu tegevusele ning olümpialiikumise otsustele ja elluviimisele," teatas alaliit pühapäeval. "ISU mõistab jätkuvalt Venemaa sissetungi kõige karmimalt hukka."

Märtsi lõpus avaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

ROK-i soovitused on saanud laialdast kriitikat, kuid nii taekwondo, maadluse, lauatennise kui ka vehklemise rahvusvahelised alaliidud on võtnud vastu otsuse agressorriikide sportlased taas võistlusareenile lubada. Samas on näiteks rahvusvaheline ratsaliit öelnud, et säilitab Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu.