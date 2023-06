Guardiola kolmikvõidust: see oli justkui ette määratud

City asus Meistrite liiga finaali juhtima 68. minutil ning säilitas eduseisu lõpuni välja, pälvides sellega klubi ajaloo esimese Meistrite liiga tiitli. Ühtlasi jõudis City teise Inglismaa klubini kolme suure karikani ühel hooajal, võites lisaks Meistrite liigale ka Inglismaa meistritiitli ja Inglismaa karika. Varem on sellega tulnud toime üksnes Manchester United (1999).

"Mul on suur au Sir Alex Fergusoni kõrval olla. Sain talt [laupäeva] hommikul sõnumi, see on tõesti suur au," ütles City peatreener Pep Guardiola pärast mängu.

Guardiolast sai esimene peatreener, kes kahel erineval hooajal kolmikvõidu ehk treble'i teeninud on. 2009. aastal juhendas ta Barcelona kolmikvõiduni. "Ma olen väsinud ja rahul. Seda võistlust on nii keeruline võita. See oli justkui meile ette määratud. See kuulub meile," sõnas hispaanlane.

"Inimesed ütlevad, et peaksin iga aasta kolmikvõidu võtma. Ma olen hea peatreener, aga ei. On oluline, et ei unustataks, mis me saavutanud oleme," ütles Guardiola, kes on seitsme aastaga City's võitnud viiel korral Inglismaa jalgpalli kõrgliiga tiitli.

Milano Interi peatreener Simone Inzaghi ütles pärast mängu, et tulemusega on keeruline leppida, kuid mängijad tegid väljakul sellegipoolest hea esituse. "See on meie jaoks raske hetk. Me kaotasime finaali, mida tahtsime väga võita, aga peame ikkagi uhked olema," ütles Inzaghi.

"Ütlesin, et ei vahetaks enda mängijaid kellegi teise vastu ja nüüd teab terve maailm, miks. Me püsisime väga tugeva tiimi vastu koos ja andsime väga vähe ära," lisas Milano peatreener valusa kaotuse järel.