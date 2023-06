Amanda Nunes pani karjäärile võiduka punkti, Oliveira näitas klassi

Vancouveris aset leidnud võitlusõhtu viimases matšis oli Nunes selgelt Aldanast üle. Matši lõpuks sooritas kahe kaaluklassi meister Nunes 323 lööki, millest tabasid 196. Tema vastane sooritas vaid 159 lööki ning tabas neist 57. Nunes viis kuuel korral matši põrandale ning oli pea terve viienda raundi domineerivas positsioonis.

Kaks kohtunikku hindasid Nunese võitu viies raundis tulemusega 50:44, ühe kohtuniku hinnangul võitis brasiillanna matši 50:43.

Pärast enda karjääri 23. võitu tõi 35-aastane Nunes mõlemad enda meistrivööd puuri ning teatas, et lõpetab karjääri. "Täna on täiuslik õhtu karjääri lõpetada. Mu ema on juba pikemat aega palunud, et seda teeksin. Ta ei suuda enam vaadata," sõnas legendaarne puurivõitleja.

"Lahkusin noorena Brasiiliast, et seda unistust jahtida, aga ei uskunud kunagi, et tšempioniks saan. Brasiilia, tulge võtke need vööd endale. Ma lahkun!" hüüdis Nunes.

Endine kergkaalu meister Charles Oliveira tõestas taaskord, miks ta kuulub kaaluklassi tippu, kui alistas Beneil Dariushi nelja minuti ja kümne sekundiga. Nagu on tavapäraseks saanud, langes Oliveira juba matši alguses selili, kuid suutis halvemast positsioonist siiski Dariushi rünnata.

Minut ja 40 sekundit enne raundi lõppu tõusid mehed püsti, misjärel tabas Oliveira kavala kombinatsiooniga parema jalaga Dariushi pead ning lõpetas matši rusikalöökidega.

Brasiillane on enda viimasest 14-st matšist võitnud 13, aga kaotas eelmise aasta oktoobris enda meistrivöö Islam Mahhatševile. Pärast matši palus Oliveira võitlussarja direktorilt Dana White'ilt võimalust vöö tagasi võita.

Charles Oliveira just blew the ROOF OFF in Vancouver #UFC289 pic.twitter.com/YV6IrKEHbx — UFC (@ufc) June 11, 2023

Teised tulemused:



Mike Malott (alistusvõte) - Adam Fugitt

Dan Ige (otsus) - Nate Landwehr

Marc-Andre Barriault (otsus) - Eryk Anders