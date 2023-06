Golden Knights jõudis Stanley karikast võidu kaugusele

Vegas läks kohtumist juhtima juba teisel minutil, kui Chandler Stephenson väravani jõudis. Stephenson ei olnud aga lõpetanud ning lisas teise kolmandiku kaheksandal minutil veel ühe värava ning neli minutit hiljem pikendas William Karlsson Golden Knightsi edu veelgi.

Panthersil õnnestus teise kolmandiku 17. minutl esimese väravani jõuda ning otsustava kolmandiku neljandal minutil viskasid nad teise, kuid ei suutnud viigiväravat leida ning Vegas võitis seeria neljanda mängu 3:2.

Pärast lõpusireeni leidis jääl aset massikaklus, mille tagajärjel määrati kuus karistust. See ei mõjutanud aga fakti, et alles 2017. aastal loodud Vegas Golden Knights on ühe võidu kaugusel meeskonna esimesest Stanley karikast. Vegas pääses esimesel kolmel aastal pärast loomist Stanley karikasarja ning jõudis 2020-2021 hooajal ka finaali, kuid pidi seal Montreal Canadiensi paremust tunnistama.

Stanley karikasarja finaalseeria viies kohtumine leiab aset Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva kell 03.00 ning Golden Knightsil on võimalus kodujääl Stanley karikas pea kohale tõsta.