Guardiola: võitmiseks on vaja parajalt kinnisideed ja tahtmist

Manchester City on sel hooajal juba võitnud Inglismaa karika ning Inglismaa kõrgliiga meistritiitli. Vähe sellest, et City jahib klubi ajaloo esimest Meistrite liiga triumfi, saaks neist võiduga kaheksas meeskond, kes eales hooaja peale treble'i võtnud on.

Peatreener Pep Guardiola on City't juhendanud seitse hooaega, mille jooksul on klubi võitnud 11 karikat, kuid Euroopas pole neil seni edu olnud. 2021. aastal pidi City Meistrite liiga finaalis Chelsea 1:0 paremust tunnistama.

"Tahaksin rääkida selle mängu õppetundidest, aga ei tea neid isegi. Täitsa teistsugune mäng, kaks aastat on sellest möödas. Aga olen kindel, et meil oli mõttes võitmine ja Chelsea vastu hästi mängimine. See ei läinud nii. Nüüd on meil täpselt sama plaan," ütles peatreener.

Guardiola sai 2009. aastal Barcelonas treble'iga hakkama, kuid teine võit tsementeeriks tema nime ajaloo parimate treenerite seas. "See on mu unistus, absoluutselt. Võidu saavutamiseks peab olema parajalt kinnisideed ning tahtmist," lisas hispaanlane.

Guardiola lisas, et finaalis peab mängima stabiilselt, eriti kaitses. "Kõige olulisem asi sellise mängu juures on see, et sa 0:0 peal mõtled, et oled kaotusseisus. Itaalia meeskonnad arvavad, et 0:0 on eduseis. Sa pead saama rütmi sisse, kuid stabiilsus peab säilima," sõnas peatreener.

City vaatab kindlasti finaalis erakordse hooaja teinud 22-aastase Erling Haalandi poole, kes lõi Premier League'i hooajal 36 väravat. Üle kõikide võistlussarjade on Haaland löönud lausa 52 väravat, keskmiselt iga 78 minuti kohta üks.

Meistrite liiga poolfinaalis norralane aga väravaid ei löönud. "Mul pole ühtegi kahtlust. Ta aitab meil Meistrite liiga võita," sõnas Guardiola. "Kui te kahtlete Erling Haalandi võimetes väravaid lüüa, siis olete nende kahtlustega küll üksi."

Interi peatreener: meil on võimalus ajalugu teha

Milano Interi peatreener Simone Inzaghi tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et Manchester City on üks maailma paremaid klubisid, kuid see ei vähenda kuidagi Interi tahtmist klubi ajaloo neljandat Meistrite liiga karikat pea kohale tõsta.

Magus oleks ka City kolmikvõidu rikkumine. "Teame, et meil on suurepärane võimalus jalgpalliajalukku peatükk kirjutada," ütles Inzaghi. "See tuleb raske, aga üritame. Koos me siia jõudsime ja koos proovime ka laupäeval võita. City on maailma tugevaim meeskond, nad on end tõestanud."

Kuigi Inter ei jahi kolmikvõitu, võitsid ka nemad koduse karikasarja, kui alistasid maikuu lõpus Fiorentina 2:1. "Meil on Meistrite liiga peale mõtlemiseks viimastel nädalatel vähe aega olnud, meil oli Itaalia karikafinaal, mida tahtsime samuti väga võita," ütles peatreener.

"See on minu kõige olulisem mäng üldse, usun, et mängijad arvavad sama. Võit oleks autasu kõikide nende pingutuste eest, mis selle pika ja raske aasta jooksul tegema oleme pidanud," lisas Inzaghi.