TÄNA OTSE | Kas meeste võrkpallikoondis suudab Tšehhi vastu revanši võtta?

Eesti meeskond jäi Kuldliiga avamängus Soomele 0:3 alla, kuid avas siis 3:0 võiduga Slovakkia üle võiduarve. Eelmisel laupäeval pidi meeste võrkpallikoondis aga Tšehhi 3:1 paremust tunnistama.

Peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et eelmistel Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali pääsenud Tšehhi on selgelt alagrupis kõige võimsam vastane. "Meil õnnestus päris hästi avamängus tšehhe oma serviga suruda. See võiks olla ka teise mängu taktika," ütles peatreener.

Euroopa Kuldliigas on Eesti meeskonna esimene eesmärk vältida väljalangemist. Kindel saab selles olla siis, kui alagrupis viimaseks ei jääda. Koondis on täienenud kahe kvaliteetse nurgaründaja ehk Marti Juhkami ja Märt Tammearuga.

"Sel nädalal on Juhkami ja Tammearu mõlemad trennis. Kuna Tammearul on olnud päris võrkpallist ja paljudest võrkpallitegevustest omajagu pikk paus, siis tuleb võtta järk-järgult," sõnas Rikberg. "Samamoodi kontrollida ka Juhkami koormust. Aga järele jäänud kolmes mängus ühel või teisel hetkel ma loodan, et mõlemat meest võib platsil ka näha. Ja ma loodan, et nad saavad meeskonda aidata."

Alagrupis kõik kolm kohtumist võitnud Tšehhi on kaheksa punktiga esikohal, teisel tabelireal on kolmest mängust kuus punkti kogunud Soome, Eesti on neist kolme punkti kaugusel. Viimasel tabelireal on ühe punkti kogunud Slovakkia.

Rahvusmeeskonna koosseis mänguks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Martti Juhkami, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter