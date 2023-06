Peatreener Orefice tahab Põhja-Makedoonia vastu näha ühtset naiskonda

Eesti naiskond on seni võitnud kõik kolm alagrupimängu ja hoiab üheksa punktiga liidrikohta. Teine on kahe võiduga Austria ja kolmas ühe võiduga Läti, Põhja-Makedoonial on võiduarve avamata.

Sama vastasega kohtuti ka viimati võõrsil ning siis said eestlannad veenva 3:0 võidu, lubades vastasel geimides teenida 10, 14 ja 20 punkti.

Peatreener Alessandro Orefice ütles volley.ee-le, et võõrsilmäng Põhja-Makedoonia vastu andis vaatamata ilmsele tasemevahele hea karastuse vahetusmängijatele. "Sain seal kõigile mänguaega jagada ning selle üle on hea meel, naised olid tublid. Nüüd oleme saanud nädal aega korralikus trennirežiimis olla, kuigi meil olid ka mõned kergemad haigestumised. Nüüdseks on aga kõik korras ja oleme valmis oma parimat võrkpalli mängima," ütles juhendaja.

"Mõistagi läheme seda kohtumist võitma, muud eesmärki olla ei saa. Tahan platsil näha ühtset võistkonda, kes on keskendunud ja ei lase end välistest teguritest mõjutada," lisas peatreener, kes avalikustab naiskonna koosseisu reede õhtul.

Eesti meeste koondis läheb laupäeval kell 19 Tartus vastamisi Tšehhiga, kellele viimati võõrsil 1:3 alla jäädi.

Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel – naiste mängust algab ülekanne kell 15.50 ja meeste mängust kell 18.50.