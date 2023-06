Saksa rekordi püstitanud kümnevõistleja tõusis kõigi aegade edetabelis esikümnesse

Avapäeva järel liidrikohal olnud 22-aastane Neugebauer (Texase ülikool) alustas teist päeva 110 m tõkkejooksus ajaga 14,10, seejärel heitis ta ketast 55.06, ületas teivashüppes 5.21, viskas oda 57.45 ning lõpetas 1500 m jooksu ajaga 4.48,00.

Varasem Saksamaa rekord oli 8832 punkti, selle püstitas Jürgen Hingsen 1984. aastal. Kõigi aegade edetabelis kerkis Neugebauer üheksandaks (maailma kergejõustikuliidu tabelis küll kaheksandaks, sest seal ei arvestata enam Daley Thompsoni 1984. aastal püstitatud 8847 punkti – toim).

"See on imeline tunne. See, et suutsin rekordiga võita, eriti siin Austinis, teeb mind veel õnnelikumaks," ütles Neugebauer. "Treener ütles mulle, et püstitasin Saksamaa rekordi. See teeb minust mu kodumaa kõigi aegade parima – see pole mulle veel kohale jõudnud."

Varasem NCAA rekordiomanik Kyle Garland (Georgia ülikool) sai tänavu hõbeda, kogudes 8630 punkti, kolmas oli Austin West (Iowa ülikool) 8064 punktiga.

Avapäeva järel 15. kohal olnud Kristo Simulask (Oklahoma ülikool) lõpetas võistluse 7410 punkti ja 17. kohaga. Simulaski teise päeva tulemused: 15,25; 38.26; 4.61; 50.46; 4.44,67.

Teivashüppes jagas Marleen Mülla (South Dakota ülikool) 4.30-ga kuuendat kohta, meistriks tuli Julia Fixsen (Virginia Tech) 4.45-ga.