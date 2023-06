Hispaania meedia: Kotsar eelistab Baskoniasse jääda

Ajalehe El Correo teatel on 26-aastane Kotsar Baskoniale öelnud, et soovib ka teiseks lepinguaastaks meeskonda jääda. Seda sõltumata sellest, et eestlase vastu tunneb huvi Euroliiga tippklubi Istanbuli Fenerbahce, vahendab Delfi.

Kuuldused Türgi tippklubi huvist Kotsari vastu hakkasid levima mai lõpus. Türklased olid mäletatavasti eestlase vastu huvi ilmutanud ka eelmisel aastal, kui Kotsar esindas veel Hamburgi.

Lõppenud hooajal kogus Kotsar Euroliigas keskmiselt 9,3 punkti, 4,3 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu, 0,7 vaheltlõiget ja 0,4 kulpi mängu kohta.