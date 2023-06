Soolosõidu teinud Vingegaard tõusis Dauphine velotuuri liidriks

Vingegaard ja Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sõitsid viimasel tõusul teistelt eest, kuid enne teise kategooria mäe tippu jõudmist jättis Vingegaard ka Carapaze selja taha ja sõitis lõpuni uhkes üksinduses.

Järgmine grupp kaotas taanlasele 31 sekundiga, lõpuspurdis sai teise koha prantslane Julian Alaphilippe (Soudal – QuickStep), kes edestas napilt norralast Tobias Halland Johannesseni (Uno-X).

Madis Mihkel (Intermarche–Circus–Wanty) lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 6.26 ja sai kirja 66. koha, tema klubikaaslane Rein Taaramäe sai 82. koha, finišeerides grupis, mis kaotas Vingegaardile 8.08.

Velotuuri üldarvestuses tõusis liidriks Vingegaard, kes edestab teiseks kerkinud austraallast Ben O'Connorit (AG2R Citroen Team) 1.10-ga ja kolmandaks tõusnud Alaphilippe'i 1.23-ga. Mihkels on kokkuvõttes 99. (+24.38) ja Taaramäe 116. kohal (+29.15).

Kolmapäevase temposõidu järel liidriks tõusnud Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) kukkus 17,8 km enne finišit ja lõpetas etapi 41. kohal (+2.23), üldarvestuses langes ta üheksandaks (+2.21).

