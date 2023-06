Liverpool paikab habrast poolkaitset Alexis Mac Allisteriga

24-aastane pallur mängis alates 2019. aastast Brighton & Hove Albioni eest ning lõi viimasel liigahooajal kümme väravat. Lisaks tuli ta detsembris Argentina koondisega maailmameistriks.

Šoti juurtega Mac Allisterilt loodetavakse täiendust Liverpooli poolkaitseliinile, mida peetakse klubi viimase hooaja suhtelise ebaedu üheks peamiseks põhjuseks. Üleminekusumma täpne suurus pole teada, aga Briti meedia teatel jäi see 55 miljoni naela ehk ca 64 miljoni euro juurde.

"See tundub imeline. See on unistuse täitumine, siin on imeline olla ja ma ei jõua algust ära oodata," lausus Mac Allister. "Ma tahtsin olla kohal juba hooaja ettevalmistuse esimesel päeval, nii et väga hea, et tehing lõpule jõudis. Ootan kohtumist oma meeskonnakaaslastega."

Hilissügisel alanud MM-finaalturniiril jäi Mac Allister pingile vaid kaotatud avakohtumises Saudi Araabiaga. Hiljem kuulus ta algkoosseisu ning lõi alagrupimängus Poolale ka värava, lisaks andis ta võidetud finaalis Prantsusmaaga ühe resultatiivse söödu.