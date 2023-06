VIDEO | Hüppetäht Granerudi katsetus uue varustusega lõppes kehvasti

"Esimest korda sel kevadel püüdsin hüpata uutele reeglitele vastava varustusega. Minuga on kõik korras, aga see on lihtsalt valus," kommenteeris karkudele toetuv Granerud Norra suusaliidu videos.

Õnnetus juhtus teisipäeva pärastlõunal Lillehammeri normaalmäel ja hiljem läbis norralane täiendava uuringu. "Ma läksin röntgenisse, mis välistas kõik murrud," sõnas ta. "Puhkan mõne päeva ortopeedilistel karkudel. Pärast seda läheb paremaks."

27-aastane Granerud võitis lõppenud hooajal tosin MK-etappi ja krooniti teistkordselt sarja üldvõitjaks. Lisaks tuli esmakordselt esikoht Nelja hüppemäe turneel, kus ta võitis kolm osavõistlust.