Vastne karikavõitja Saku Sporting teenis võidu Läti klubi üle

Sporting asus kohtumist juhtima 31. minutil, kui lätlannade käega mängu eest määrati Saku kasuks penalti. 11 meetri karistuslööki realiseerima läinud Kristina Bannikova lõi palli kindlalt väravasse. Kolme minuti pärast kasvatas Bannikova Saku eduseisu veelgi, kui nurgalöögist tsenderdatud pall otse väravasse keeras, vahendab Jalgpall.ee.

56. minutil kahandas Metta väravate vahe minimaalseks. Keskväljal võitsid lätlannad palli enda valdusesse ning karistusala äärde jõudnud mängija saatis palli üle puuriluku lati alla võrku. Saku lõi oma kolmanda ja kindla võiduvärava teisel lisaminutil, kui karistuslöögist alguse saanud rünnak lõppes Triin Satsi täpse tabamusega.

Mängujärgselt sõnas kohtumises kaks väravat löönud Kristina Bannikova EJL TV-le, et olümpiavärav polnud tal plaanis, aga tal on hea meel, et pall võrku sahistas. "Mul on kuidagi traditsiooniks saanud lätlastele selline pall sisse lüüa, plaani küll ei olnud, aga nagu ka eelmine kord, siis lendas sisse," ütles Bannikova.

Samuti lisas Bannikova, et tihe mängunädal annab tunda, kuid eelseisvaks laupäevaseks mänguks Vilniuse Žalgirisega tuleb säilitada tahtejõud ja korralikult taastuda. "Jalad annavad tunda, aga õnneks on tahtejõud see, mis paneb ka need kohad, kus tunned, et enam ei jaksa, jooksma ja liigutama - ja õnneks seda tahtejõudu jätkub. Nüüd on oluline lüli taastumisel ja eks laupäeval anname sama hea võitluse," ütles Bannikova.

Sporting on kogunud kolme mänguga kuus punkti ning asetseb Balti liiga tabelis teisel real. Mettal on kirjas üks viigipunkt, millega paiknetakse kuuendal ehk viimasel kohal.