Bjerg tõusis temposõidu võiduga Dauphine velotuuri liidriks

Bjerg läbis 31,1-kilomeetrise katsumuse ajaga 37 minutit ja 28 sekundit. Taanlase keskmises kiiruseks mõõdeti 49,8 km/h. Teise koha teenis mullune Tour de France'i ehk Prantsusmaa velotuuri võitja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), kes kaotas kaasmaalasele 12 sekundiga. Prantslane Remi Cavagna (Soudal - Quick Step) oli 27-sekundilise kaotusega kolmas.

Vähem kui minutiga kaotasid Bjergile ka Fred Wright (Bahrain - Victorious; +0.34), Ben O'Connor (AG2R Citroën Team; +0.41), Felix Großschartner (UAE Team Emirates; +0.44), Rune Herregodts (Intermarche - Circus - Wanty; +0.54) ning Adam Yates (UAE Team Emirates; +0.57). Rein Taaramäe sai 107. (+5.16) ja Madis Mihkels 131. koha (+6.43).

Bjerg edestab kokkuvõttes Vingegaardi 12 ja Wright'i 34 sekundiga. Mihkels on 114. (+18.14) ja Taaramäe 127. (+21.09) positsioonil.

