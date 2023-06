Madridi Real soetas 103 miljoni eest Inglismaa koondislase

Dortmund teatas oma kodulehel, et klubid on omavahel kokkuleppele jõudnud. Real maksab ülemineku eest 103 miljonit eurot, ent erinevad boonused võivad lõppsummat kuni 30 miljoni euro võrra kasvatada.

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul sõlmib Bellingham kuueaastase lepingu, mis lõpeb 2029. aasta juunis. Bellingham peab enne ülemineku ametlikuks saamist läbima meditsiinilise ülevaatuse.

Birmingham City kasvandik liitus Dortmundiga 2020. aasta suvel. Saksamaa klubi maksis tema ülemineku eest toona 29 miljonit eurot. Bellingham tegi kolme hooaja jooksul kaasa 132 kohtumises ja lõi 24 väravat.

Rahvuskoondise debüüdi tegi Bellingham 2020. aasta lõpus sõprusmängus Iirimaa vastu. Praeguseks on poolkaitsja koondist esindanud 24 korda ja löönud ühe värava.

